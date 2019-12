Uwe Beckmann, Geschäftsführer des MTV Gifhorn, nach dem Einbruch in die Geschäftsstelle des Vereins an der Winkeler Straße 2.

Einbrecher richten Verwüstung in MTV-Geschäftsstelle an

Als Uwe Beckmann am Donnerstagmorgen vom städtischen Hausmeister angerufen wurde, traf ihn der Schlag: In die Geschäftsstelle des MTV in der Winkeler Straße 2 ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Und nicht nur da – offenbar waren die Unbekannten zuerst in die daneben liegende Gaststätte eingestiegen.

Absolutes Chaos richteten sie jedoch in der Geschäftsstelle an. Laut Polizeisprecher Thomas Reuter hebelten sie zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, eine rückwärtige Terrassentür des Restaurants an der Flutmulde auf und bahnten sich von dort ihren Weg zur Geschäftsstelle. Dort brachen sie mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf und durchsuchten Schulungs- und Büroräume, Foyer und Nebenräume der Sporthalle. Schiebetüren der Aktenschränke wurden aufgebrochen und

Uwe Beckmann mit Resten der brachial aufgehebelten Tür. Foto: Daniela König

Schubladen durchwühlt, Ordner zu Boden geschmissen und laut Beckmann eine Geldkassette durchsucht, in der alte, unbrauchbare Schlüssel lagen. „Der Schaden durch beschädigte Türen und Büromöbel liegt bei mehreren tausend Euro“, so Reuter. Diebesgut gab es nicht.

Bereits am Wochenende war die Gaststätte Ziel von Einbrechern. Reuter zufolge wurde zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, ein seitliches Holzfenster aufgehebelt, aber nichts gestohlen worden. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich um dieselben Täter gehandelt haben könnte wie ein paar Tage später in der Geschäftstelle.“

Computer oder andere Hardware wurden nicht mitgenommen, doch die Bestandsaufnahme ist laut Beckmann noch nicht abgeschlossen. Die Kripo war mit der Spurensicherung vor Ort.

Noch am selben Tag versuchten Uwe Beckmann und weitere Mitglieder des Vereins, in den Räumen Klarschiff zu machen. Die Sprechstunde musste abgesagt werden, so Beckmann. Die Geschäftsstelle bleibt bis auf weiteres geschlossen.