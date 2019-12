Rolf Wolters ist der 23. Ehrenbürger

Wolfsburg. Der Bäckermeister, Politiker und Schützenoberst wird für sein vielfältiges Engagement in Wolfsburg geehrt.

Die fast 100 Gäste erhoben sich am Sonntag im Gartensaal des Schlosses von ihren Plätzen und spendeten minutenlangen Beifall. Für den neuen Wolfsburger Ehrenbürger Rolf Wolters, dem kurz zuvor Oberbürgermeister Klaus Mohrs die entsprechende Urkunde überreicht und ihn gebeten hatte, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Die Ehrenbürgerschaft, die höchste Auszeichnung, die eine Kommune zu vergeben hat, sei für Rolf Wolters das Sahnehäubchen, das auf seine Lebensleistung gesetzt werde, sagte das Stadtoberhaupt. Dazu passte ein Titel ganz besonders, den die Musikschulchefs Andreas Meyer und Matthias Klingebiel zu Beginn der Ehrungszeremonie gespielt hatten. Bäckermeister Wolters und seine Gäste bekamen akustisch den Udo-Jürgens-Evergreen „Aber bitte mit Sahne“ serviert.

Rolf Wolters erhielt von Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Ehrenbürger-Urkunde. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Bevor Mohrs zur Laudatio an das Rednerpult schritt, gehörte die Bühne im Gartensaal dem ersten Stadtrat Werner Borcherding, der die Besucher begrüßte und eine lange Liste an prominenten Wolfsburgern abarbeitete. Der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs war darunter, die Landtagsabgeordneten Immacolata Glosemeyer sowie Tobias Heilmann, die Bürgermeister Bärbel Weist, Günter Lach und Ingolf Viereck, der Ratsvorsitzende Ralf Krüger, die Stadträte Iris Bothe und Kai-Uwe Hirschheide, viele Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder sowie die Ehrenbürger Carl Horst Hahn, Rocco Artale, Manfred Kolbe und Udo-Willi Kögler. Mit von der Partie waren auch die Begleiter des Schützenobersten Wolters in Sachen „Größtes Volks- und Schützenfest zwischen Harz und Heide“, der Schaustellerchef Peter Vorlop und Festwirt Walter Marris.

Borcherding nahm die Präsenz sowie die große Beteiligung aus Wolters’ Familien- und Freundeskreis als Wertschätzung für dessen außerordentliches ehrenamtliches Engagement. „Vor der Verleihung einer Ehrenbürgerwürde steht immer das Ehrenamt“, äußerte der erste Stadtrat. Und fügte in Richtung Wolters an: „Sie haben die Stadtgesellschaft vielfach bereichert.“

Rolf Wolters: Er war – und ist – in seinem Wirken nie ein stromlinienförmig angepasster Charakter. Im Gegenteil: Wenn er sich eine Meinung gebildet hat und von seiner Sache überzeugt ist, schwimmt er (gern) gegen den Strom der Widerstände. Diese sture Seite und Beharrlichkeit seines politischen Kontrahenten hat Laudator Klaus Mohrs oft zu spüren bekommen, wie der Oberbürgermeister einräumte. „Du warst manchmal sehr laut und bollerig“, plauderte Mohrs aus dem politischen Nähkästchen, „aber ich habe mich mit Freude gestritten, denn am Ende ist dabei meist das beste Ergebnis für die Sache herausgekommen.“

Der Oberbürgermeister ließ während seiner Laudatio die Ehefrau des Ehrenbürgers, Ilse Wolters, nicht außer Acht. Sie habe ihrem Mann mehr als nur den Rücken freigehalten. „Ich weiß, dass ihr euch oft beratschlagt habt.“ Für diese Beteiligung an dem Wirken von Wolters gab es für seine Frau großen Beifall und einen Blumenstrauß.

Der „geradlinige, bürgernahe Lokalpolitiker mit Herzblut“ freute sich in seiner Dankesrede über eine Sache besonders. „Dass der Rat mir einstimmig die Ehrenbürgerwürde zugedacht hat. Daran hatte ich meine Zweifel. Weil ich dem einen oder anderen doch schon hin und wieder auf die Füße getreten bin“, sagte Wolters.