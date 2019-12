Holger Busse ist erneut für den Felix-Burda-Award nominiert

Sensationell – die zweite Nominierung in Folge: Holger Busse, Gründer der Peiner Darmkrebshilfe „Lila Hoffnung“, ist mit seinem Projekt „700 Kilometer in 7 Tagen - Mein Darm ist kein Tabu“ und seinem Tour-Team Steven Mihelic, Daniel Sowa und Richard Busse für den Felix-Burda-Award zur Darmkrebsprävention, Kategorie Engagement des Jahres, nominiert worden. Die Verleihung findet am 19. Mai in Berlin statt. Die Felix-Burda-Stiftung zeichnet seit 2003 die erfolgreichsten, innovativsten und herausragendsten Projekte und Leistungen auf dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge aus. Der Peiner freut sich riesig über die Nominierung. „Überragend. Ich freue mich besonders für meine Jungs, die sich mit mir im letzen Jahr auf den langen Weg mit dem Fahrrad gemacht haben um für die Darmkrebsvorsorge zu werben und das Thema Darmerkrankungen zu enttabuisieren.“ so Holger Busse, selbst Morbus-Crohn-Patient.

Für seine intensive Aufklärungsarbeit in Sachen Darmkrebs wurde Busse auch schon von den Lesern unserer Zeitung gewürdigt – mit dem Ehrenamts-Sympathiepreis „Peiner des Jahres 2017“. Zudem wird seine Arbeit mit Spenden aus der Leser-Aktion „Das Goldene Herz“ unterstützt.