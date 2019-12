Schützenfest lockt mit Karat, Dr. Archibald und Wildwasser

Das Schützen- und Volksfest im Allerpark vom 24. Mai bis 2. Juni soll wieder ein Superlativ werden. Das Fest, organisiert von der 178 Mitglieder zählenden Schützengesellschaft (SG) Wolfsburg, wartet mit „Dr. Archibald“ auf. Das ist der neue Stern am Fahrgeschäfte-Himmel. Eine Virtual-Reality-Indoor-Bahn, die während des Londoner Wintermarkts die Massen angezogen hat. Peter Vorlop, dem Chef der Schausteller beim Wolfsburger Schützenfest ist es gelungen, den Betreiber mit seiner Attraktion für die VW-Stadt – und damit für das größte Fest zwischen Harz und Heide – zu verpflichten. Das gab Vorlop am Sonntag auf der Jahresversammlung der Schützengesellschaft bekannt.

Aber Peter Vorlop zog noch weitere Trümpfe aus dem Ärmel. „Wir werden den Wolfsburgern insgesamt 7 Neuheiten präsentierten“, kündigte der Schausteller an. Das mit 80 Meter höchste Looping-Karussell werde auf dem Festplatz im Allerpark aufgebaut, eine neue Wildwasserbahn werde für „spritziges Vergnügen“ sorgen, und ein Kettenkarussell wird den Besuchern in 70 Metern Höhe einen Geschwindigkeitsrausch bescheren.

2019 wird es eine neue Wildwasserbahn geben. Foto: Anja Weber

Wem nach Sehen und Staunen zumute ist, der soll(te) bei den pyrotechnischen Veranstaltungen „Aller in Flammen“ und beim „Großen Feuerwerk“ kostenlos auf seine Kosten kommen. Der SG-Vorsitzende Stefan Wolters gab den Teilnehmern an der Sitzung Erläuterungen zum Programm im Festzelt. Gleich zum Auftakt wird es nostalgisch und mitreißend gleichermaßen. Er musste zwar nicht über „sieben Brücken geh´n“, aber die Gruppe „Karat“ für das Schützenfest in Wolfsburg zu verpflichten, das war keine ganz leichte Sache.

Wolters hat es geschafft und die „Ostrocker“ wollen und werden das Zelt von Wirtin Ulrike Marris rocken. Auftreten werden, nach dem Erfolg von 2018, auch die Travestiekünstler von „Maria Crohn“. Zudem soll Markus, einer der Protagonisten der Neuen Deutschen Welle, die Hütte auf dem Platz im Allerpark füllen. Das Schützen- und Volksfest nahm breiten Raum ein.