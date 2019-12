Große Schule bekommt neue Räume für Physik und Chemie

Ute Krause ist die Freude ins Gesicht geschrieben. „Das Unglück des Hochwassers war unser Glück“, sagt die Schulleiterin der Großen Schule, kurz bevor im Gebäude am Rosenwall die neu gestalteten naturwissenschaftlichen Räume von der Stadt offiziell an die Schule übergeben werden. Ohne das Unglück im Sommer 2017 wäre der Trakt wohl nicht so schnell und so grundlegend saniert worden, meint sie:: „Jetzt haben wir eine wunderbare Startposition, um hier Schule machen zu können.“

Gundula Klotz (links) und Cornelia Schmidt in der Chemiesammlung an einer Destillationsapparatur. Foto: Kai-Uwe Ruf

Rund eineinhalb Jahre arbeitete die Stadt nach der Hochwasserkatastrophe 2017 an der Renovierung. Entstanden sind sechs hochmodern ausgestattete Fachräume für Physik und Chemie, zwei Sammlungsräume sowie ein Labor für die Mint-Fächer (Mathematik, Informatik Naturwissenschaft und Technik). 3,6 Millionen Euro investiert die Stadt insgesamt. Außer den Fach- und Klassenräumen wurde auch ein neuer Haupteingang mit einem Windfang geschaffen. Ein Aufzug wurde installiert. Die Schule wird damit Anforderungen der Inklusion gerecht. Der Brandschutz wurde verbessert. Eine neue Fassade sorgt für besseren Wärmeschutz. Außerdem wurde der Hochwasserschutz verbessert. Die alte Anordnung mit theaterartig ansteigenden Stuhlreihen für einen Frontalunterricht gehören der Vergangenheit an. Statt dessen gibt es modern möblierte Räume, die forschendes Lernen in Gruppen möglich machen. Die Fenster sind abdunkelbar und mit Wärmeschutzglas ausgestattet.

Zur Eröffnungsfeier sind Leiter anderer Wolfenbütteler Schulen, Lehrer, Kommunalpolitiker sowie Mitarbeiter des Bauamts der Stadt und des ausführenden Architektenbüros KPN gekommen. Ein Klarinetten-Trio spielt Mozart, die Rock-AG sorgt für Unterhaltung und Bürgermeister Thomas Pink überreicht zur symbolischen Eröffnung einen großen goldenen Schlüssel an Schulleiterin Krause.

Pink erinnert an die lange Bauzeit und den großen Aufwand, der durch die Hochwasserkatastrophe nötig wurde. Eine Viertelmillion Euro mehr als geplant habe die Stadt ausgeben müssen, weil man während der Arbeiten unvorhersehbare Schäden gefunden habe. Zwischenzeitig habe es sogar einen Baustopp gegeben, weil der Rat mehr Geld bewilligen musste. Lehrer und Schüler hätten viel Geduld aufgebracht, um die zusätzlichen Belastungen zu ertragen. Es habe sich aber gelohnt: „Wir haben hier viel Tolles geschaffen“, sagt Pink.

Architekt Andreas Kerstingjohänner erinnert an die Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt und daran, dass im Außenbereich noch einige Arbeiten abzuschließen sind.

Sabine Kottowski (von links), Gundula Klotz und Sokratis Anastassiadis im Physik-Praktikumsraum. Foto: Kai-Uwe Ruf

Ute Krause betont, wie wichtig die Möglichkeiten sind, die die modernen Räume bieten: „Nur durch Experimente leben die Naturwissenschaften. Das eigene Tun steht im Mittelpunkt des forschenden Lernens.“ Mit den neuen Räumen seien die Voraussetzungen dafür gegeben, dass die Schüler Spaß und Interesse an den Naturwissenschaften gewinnen: „Die Schüler können im Unterricht Laboratmosphäre schnuppern.“

Das Interesse an den Naturwissenschaften zu fördern sei eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. „Wir benötigen in allen Bereichen mehr statt weniger Naturwissenschaften“, sagte Krause.

Begeistert äußerten sich auch die Lehrer über die neuen Räume. „Wir konnten sogar Wünsche äußern“, sagt Physiklehrer Sokratis Anastassiadis.