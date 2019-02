Papst Franziskus: Priester und Bischöfe missbrauchen Nonnen

Es sind ungewöhnlich offene Worte zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Papst Franziskus hat eingeräumt, dass Nonnen in der katholischen Kirche sexuell missbraucht werden.„Es stimmt, es ist ein Problem“, sagte der Papst auf dem Rückflug von Abu Dhabi nach Rom am Dienstag. „Ich weiß, dass...