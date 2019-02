Donald Trumps Büroalltag: Er kommt spät, geht früh und blockt sich Arbeitszeit frei

Donald Trump erzeugt von sich gern das Bild eines rund um die Uhr unermüdlich für Amerika rackernden Machers. Niemand arbeite „härter“, um die Nation auf Vordermann zu bringen, sagt der Präsident regelmäßig über sich. Sein Terminkalender sagt etwas anderes.

Wie wenig Trump tatsächlich arbeitet, ist seit Wochen Tuschel-Thema bei Steh-Empfängen in Washingtoner Polit-Zirkeln. Das Nachrichten-Portal Axios hat der Erzählung vom Faulenzer-in-Chief jetzt dank einer selten perfiden Durchstecherei neue Nahrung gegeben.

60 Prozent des Tages von Trump als „executive time“ geblockt

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses – so viel zur oft beschworenen Loyalität in der Regierungszentrale, die laut Trump wie eine „gut geölte Maschine“ arbeite – hat die offiziellen Dienstkalender-Einträge des Präsidenten der vergangenen drei Monate (!) weitergereicht.

Das Ergebnis mutet (in der normalen Arbeitswelt) abmahnungsreif an: Trump kommt danach spät - meist ist er nie vor 11.30 Uhr im Oval Office - und geht früh; gegen 16 Uhr. 60 Prozent des Tages sind für sogenannte „executive time“ geblockt. Ein Euphemismus für die vielen unstrukturierten Stunden, die der Präsident in seinen Privaträumen verbringt – mit Twittern, Fernsehgucken (vorzugsweise Fox News), Schwadronieren am Telefon mit Buddys und Büchsenspannern und Dampfablassen über seine Kritiker.

Nach Kongresswahlen beansprucht Trump noch mehr Zeit für sich

Unterrichtungen durch hochrangige Regierungsmitglieder über aktuelle Themen und geopolitische Brandherde, offizielle Gesprächsrunden und öffentliche Auftritte machten dagegen an vielen Tagen nur „zwei, drei Stunden“ aus.

Studiert man die Terminübersicht, wird deutlich, dass Trump gerade nach den von den Republikanern teilweise verlorenen Kongresswahlen im November noch mehr freie Zeit für sich beansprucht.

Chef-Sekretärin von Trump: „Schändlicher Vertrauensbruch“

Ehemalige Regierungsmitarbeiter sind beunruhigt. Ein Trump, der weitgehend sich selbst überlassen ist, werde in Zukunft noch mehr „irrationale Entscheidungen“ treffen.

Dem widerspricht erwartungsgemäß Chef-Sekretärin Madeleine Westerhout. Sie nennt die Weitergabe der Terminkalender einen „schändlichen Vertrauensbruch“. Der Präsident absolviere „jeden Tag Hunderte Meetings und Gespräche“. Mit wem, sagte sie nicht.