Städtisches Klinikum plant größtes Projekt seiner Geschichte

Bis 2033 sollen am Klinikum-Standort Salzdahlumer Straße alle vier Gebäudekomplexe fertiggestellt sein. 2026 kann mit dem Umzug der Kinder- und Jugendklinik in den Neubau Süd der Standort Holwedestraße aufgegeben werden. Jürgen Runo

Braunschweig. Die künftige Zentralklinik am Standort Salzdahlumer Straße in Braunschweig wird neu gebaut. Fast alle bisherigen Gebäude werden abgerissen.

Nach zweijähriger Umplanung des ursprünglichen Zwei-Standorte-Konzepts steht das Städtische Klinikum vor dem größten Bauprojekt seiner Geschichte: Die künftige Zentralklinik am Standort Salzdahlumer Straße wird von Grund auf neu gebaut.

Alle bisherigen Gebäude – mit Ausnahme des relativ neuen Hauses, in dem die Psychiatrische Klinik unterbracht ist – werden abgerissen. An ihre Stelle sollen bis 2033 nach und nach vier Gebäudekomplexe treten. Allein für die beiden – für die Umsetzung des Zwei-Standorte-Projekts zentralen – Häuser „Ost“ und „Süd“ sowie ein Regiegebäude für die Lungenklinik werden mehr als 550 Millionen Euro veranschlagt, die von Land und Klinikum finanziell gestemmt werden.

Umbau des Braunschweiger Klinikums Salzdahlumer Straße in

Klinikum-Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert, der Ärztliche Direktor Dr. Thomas Bartkiewicz und Friedrich Prem, im Klinikum Leiter des Geschäftsbereiches Bau und Technik, beantworten Fragen zu diesem Mammutvorhaben.

Ursprünglich waren nur ein neues Bettenhaus und die Sanierung der Altbauten geplant, um dort Platz für die Kliniken aus der Howeldestraße zu schaffen. Lohnt sich die Sanierung der Bausubstanz nicht?

Friedrich Prem Wesentlich ist, dass nicht nur die Kosten eines Neubaus mit dem der Sanierung von Altbauten verglichen werden. Eine Klinik lebt von ihrer Funktionalität.

Die wichtigste Frage ist daher: Kann ein zeitgemäßer und wirtschaftlicher klinischer Betrieb in den bestehenden Altbauten durchgeführt werden? Und diese Frage ist eindeutig zu verneinen.

Die vorhandenen Altbauten verfügen weder über die benötigten Flächen, noch kann der zwingend erforderliche funktionale Zusammenhang hergestellt werden. Auch kann eine zeitgemäße Technik nicht im erforderlichen Ausmaß integriert werden.

Selbst wenn man nur die Baukosten betrachtet, so ist die Sanierung von Bestandsgebäuden, die immer auch mit erheblichen Um- und Zubauten verbunden ist, wesentlich teurer als ein Neubau.

Im klinischen Bereich kann davon ausgegangen werden, dass eine Sanierung 120 bis 200 Prozent der Kosten eines Neubaus verschlingt.

Welches sind die wesentlichen Argumente für Neubau?

Friedrich Prem Nur durch einen Neubau können Strukturen geschaffen werden, wie sie für den Betrieb einer Klinik am Anfang des 21. Jahrhunderts erforderlich sind.

Und nur durch den Neubau der Zentralklinik können wir als Maximalversorger auch langfristig unseren Marktanteil in der Region Braunschweig behalten beziehungsweise ausbauen.

Durch den Neubau schaffen wir zudem attraktive Arbeitsplätze, um auch noch in Zukunft qualifiziertes Personal für unser Klinikum zu gewinnen.

Patienten und Besucher werden in der neuen Zentralklinik alles unter einem Dach vorfinden. Auch werden die Standards etwa der Patientenzimmer, deutlich angehoben. Erst dadurch können wir uns an die gestiegenen Erwartungen unserer Patienten anpassen, um in Zukunft konkurrenzfähig zu sein.

Neubau- und Abrissmaßnahmen bei laufendem Krankenhaus-Betrieb sind eine Herausforderung. Müssen Patienten mit Lärmbelästigungen rechnen? Wird es zu Einschränkungen des Betriebs kommen?

Friedrich Prem Natürlich werden derart umfangreiche Baumaßnahmen nicht unbemerkt bleiben. Wir werden aber durch eine umfangreiche Baustellenlogistik dafür sorgen, dass der Klinikbetrieb durchgängig und ungestört weitergeführt werden kann.

Im Sinne der langfristigen Sicherung der klinischen Versorgung der Bevölkerung ersuchen wir daher um Verständnis für die bevorstehenden Baumaßnahmen.

Die medizinische Zentrenbildung war auch schon wesentliches Argument für die ursprüngliche Planung des Zwei-Standorte-Konzepts. Was hat sich daran bis heute geändert?

Dr. Thomas Bartkiewicz Es wurde eine noch konsequentere Zusammenführung der Zentrumsstrukturen umgesetzt. In den Neubauten an der Salzdahlumer Straße werden Kliniken zusammengebracht, die für eine interdisziplinäre und zukunftsfähige Medizin zusammengehören.

Daneben konnten die Außeneinflüsse durch die Schließung des St.-Vinzenz-Krankenhaus oder die der Campusgründung zur Ausbildung von Medizinern neu aufgenommen werden.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung ergeben sich damit folgende Anpassungen:

Konsequente Erweiterung eines großen Kopfzentrums um die Neurologie und Neurochirurgie zur HNO und Augenheilkunde in unmittelbarer Nähe mit deutlich kürzeren Wegen für Patienten und Mitarbeitende.

Realisierung des Rekonstruktionszentrums im Neubau Ost.

Realisierung und Etablierung des Herz-Lungen- und Gefäßzentrums im Neubau Süd, welches vorher im Bestand geplant gewesen ist und erst durch die Schließung des St.-Vinzenz-Krankenhauses einen größeren Stellenwert erlangt hat.

Realisierung des konventionellen Röntgen und der Nuklearmedizin im Neubau Süd.

Die Neuanordnung von Zentren ermöglicht auch eine zentrale Verortung der anästhesiologischen Prämedikationssprechstunde vor operativen Eingriffen mitten in den chirurgischen Zentren. Damit sind Wege für Patienten kürzer. Die neue Unterbringung des pädiatrischen Zentrums ermöglicht, mehr kindgerechte und familienfreundliche Strukturen zu schaffen. Künftig wird es eine offene und freundlichere Haupteingangszone mit nahegelegenem interkonfessionellem Andachtsraum geben.

Mit dem Neubau Süd können nun früher als ursprünglich geplant mehr als 400 weitere Betten nach modernem Stationsstandard untergebracht werden.

Für Patienten und Besucher ist das Klinikum Salzdahlumer Straße mit seinen langen Gängen und vielen Gebäudeteilen unübersichtlich. Macht die neue Architektur das Krankenhaus übersichtlicher?

Friedrich Prem Die geplante Zentralklinik entspricht nicht nur dem weltweiten Standard, diese spezielle Gebäudeform ist auch für Patienten und Besucher die mit Abstand komfortabelste.

Leichte Orientierung durch einen einzigen Eingangsbereich, kurze Wege über eine zentrale Magistrale, durch die alle Bereiche in optimaler Weise erschlossen werden und durchgehende Barrierefreiheit bieten unschlagbare Vorteile.

Darüber hinaus werden alle innen liegenden Flure nicht wie bisher in „Sackgassen“ enden, sondern immer zurück zu Erschließungskernen führen.

Einen besonderen Wert legen wir auch auf eine freundliche und helle Innenraumgestaltung mit vielen Sitzgelegenheiten. Lange Fußwege und die schwierige Orientierung sowie aufwendige und zeitraubende Patiententransporte zwischen einzelnen Altgebäuden an einem Standort beziehungsweise zwischen den Standorten entfallen.

Das Klinikum ist Ausbildungsbetrieb für angehende Mediziner. Was bedeutet das? Welchen Einfluss hat dies auf die Baupläne?

Dr. Thomas Bartkiewicz Die Benennung des Klinikum Braunschweig als Campus Braunschweig in Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat deutliche Auswirkungen.

Bis dato waren wir nur Patientenversorger. Jetzt ist der größte Patientenversorger Niedersachsens, das Klinikum Braunschweig, ab 2020 universitärer Ausbilder von Medizinstudenten, die ihr Studium in Braunschweig abschließen werden.

Strukturen und Räume, wie sie an der Universitätsmedizin Göttingen zur Medizinerausbildung bestehen, müssen am Klinikum Braunschweig gleichrangig geschaffen werden.

Den Neubau eines Campusgebäudes Braunschweig am Standort Salzdahlumer Straße konnten wir durch die Umplanung nun berücksichtigen. Patienten, Studenten und Ausbilder werden dadurch kurze Wege haben.

Im Campusgebäude müssen für die Medizinerausbildung Hörsäle, Seminarräume, Praktikumsräume, Trainingszentren mit Simulationsmöglichkeiten und neuester Technik sowie Büroräume für die Verwaltung eingerichtet werden.

Die neue Planung kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Ansprüche dieses Großprojekts der Campusbildung berücksichtigen zu können.

In diesem Zusammenhang ist es erfreulich, einen Finanzierungswillen im Ministerium für Wissenschaft und Kultur für das Campusgebäude in Braunschweig wahrzunehmen. Eine Finanzierungszusage gibt es noch nicht.

Von welch einer Patientenentwicklung geht die Planung aus? Ist sie zum Beispiel auf eine Ausweitung der medizinischen Leistungen angelegt?

Dr. Andreas Goepfert Infolge der demografischen Entwicklung rechnen wir auch zukünftig mit steigenden Behandlungszahlen.

Allerdings wird sich das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren deutlich verändern: Es wird zu einer engeren Verzahnung zwischen ambulanten und stationären Strukturen kommen. Als Folge wird sich die stationäre Verweildauer im Krankenhaus für Patienten weiter verkürzen.

Wir gehen davon aus, dass wir mit der aktuellen Planbettensituation (rund 1500 Betten, Anm. d. Red.) auch die zukünftigen Herausforderungen auf dem bisher angestrebten Niveau als Maximalversorger auf universitärem Niveau erbringen werden können.

Wie schafft es das Klinikum, in Zeiten knapper Überschüsse den doch enormen Eigenanteil an den Kosten aufzubringen? Wie viel von den rund 384 Millionen Euro sind bereits bezahlt, wie viel muss das Klinikum noch erwirtschaften? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Verkauf des Komplexes Holwedestraße?

Dr. Andreas Goepfert Mit der Errichtung einer Zentralklinikstruktur (Zwei-Standorte-Konzeption) wird das Städtische Klinikum Braunschweig in die Lage versetzt, deutliche Effizienzpotenziale zukünftig zu heben:

So werden deutlich weniger Transportkosten für Patienten und Material anfallen. Ebenfalls werden durch die Zentrenbildung bessere und effizientere Strukturen geschaffen, die insgesamt die Grundlage für die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und Investitionsfähigkeit des Unternehmens bilden.

Bisher wurden ca. 50 Million Euro in den Bereich Bau einer neuen Zentralklinik investiert. Die genauen Kosten und der Finanzierungsrahmen werden im Aufsichtsrat und mit der Stadt aktuell noch abgestimmt.

Die benötigten Eigenmittel müssen durch unterschiedliche Maßnahmen generiert werden. Hierzu gehört natürlich eine deutliche Effizienzsteigerung durch die Zwei-Standorte-Konzeption.

Weiterhin müssen finanzielle Mittel durch den Verkauf der Liegenschaften erzielt werden. Eine Gesamtfinanzierung in dieser Größenordnung ist nur mit Kreditunterstützung möglich.