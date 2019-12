Udo von Ey übernimmt Vorsitz der City Gemeinschaft Gifhorn

Die Ära Fritz Becker als Vorsitzender der City Gemeinschaft Gifhorn (CGG) ist beendet. Auf der Jahresversammlung am Dienstagabend legte Becker nach 20 Jahren sein Amt als Vorsitzender nieder – nicht überraschend für die meisten der etwa 25 teilnehmenden Mitglieder, doch begleitet von etwas Wehmut, vor allem aber auch von Lob für seine Vorstandsarbeit.

Beckers Aufgabe übernimmt Udo von Ey, seit Jahren CGG-Vorstandsmitglied und zuständig für die Pressearbeit. Ebenfalls im Vorstand bleiben Hayo Galipp-Le Hanne (zweiter Vorsitzender) und Wolfgang Göhmann als Kassenwart.

In seiner persönlichen Erklärung zu Beginn der Versammlung ging Becker kurz auf die vergangenen 20 Jahre ein. Seine Entscheidung habe geteilten Beifall gefunden, aber „es muss auch genug sein dürfen, es ist so, ich habe mich entschieden“, sagte Becker.

Selbstverständlich bleibt Becker der CGG eng verbunden – insbesondere im Jahr des 50-jährigen Bestehens, das eine besondere Rolle am verkaufsoffenen Sonntag am 29. September spielen soll.

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Becker mit der Mitgliederentwicklung. Aktuell hat die CGG 52 Mitglieder. Zur Jahrtausendwende waren es mal über 80.

Klaus Gmyrek erinnerte daran, dass Becker vor 20 Jahren ein „ziemlich unstrukturiertes Feld“ übernommen habe. Er hat die Gemeinschaft der Gifhorner Kaufleute strategisch gut weiterentwickelt – „mit Inspiration und Begeisterung“, wie Gmyrek betonte, und immer mit dem Ziel „wir müssen etwas für unser Gifhorn tun“.

Dass dieses Ziel weiter an erster Stelle steht, zeigt die Jahresplanung für 2019. Udo von Ey stellte sie vor. Los geht`s mit dem verkaufsoffenen Sonntag, verbunden mit einem Street-Food-Festival, am 31. März. Der zweite verkaufsoffene Sonntag ist dann am 28. April geplant. Ein guter Termin, so von Ey, weil an diesem Sonntag in keiner anderen Stadt in der Region die Geschäfte geöffnet seien. Die beideren anderen verkaufsoffenen Sonntage liegen im Herbst: am 29. September und am 3. November.

Zu einem besonderen Einkaufserlebnis soll auch der Kindersamstag am 18. Mai werden, eine mittlerweile beliebte Veranstaltung, wie CGG-Mitarbeiterin Michaela Lippe ergänzte. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 1000 Kinder an der Mühlenrallye beteiligt.

Das Gifhorner Weinfest, das längst einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat, findet vom 4. Bis 6. Juli statt.

Abstimmen mussten die Mitglieder noch über den Geschäftsbericht 2017. Das Jahr endete mit einem Verlust für die CGG, Ausgaben in Höhe von rund 110.000 Euro standen Einnahmen von rund 87.000 Euro gegenüber. Das Defizit wird über die Ersparnisse der CGG ausgeglichen. Kein Problem, so Kassenwart Göhmann, und auch Becker betonte, es sei das zweite Mal in 20 Jahren, dass ein Geschäftsjahr mit einem Minus ende. Das Eigenkapital der CGG beträgt rund 47.000 Euro.

Zum Dank für seine Arbeit bekam Fritz Becker einen Porsche – als Modellbausatz aus Legosteinen, perfektes Abschiedsgeschenk für den Modellbaufan.