Menschen erleben weltweit mehr Korruption

Berlin Korruption und Bestechung nehmen einer Umfrage zufolge in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen in Deutschland zu. Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft stuften die Bundesrepublik im Korruptionsindex von Transparency International schlechter ein als im Vorjahr. Deutschland rutschte deshalb in der Bewertung leicht ab - liegt aber immer noch weit über dem internationalen Durchschnitt. Die Skandale der deutschen Großkonzerne ließen den Glauben der Menschen an den Rechtsstaat bröckeln, so die TI-Vorsitzende Edda Müller in Berlin.

