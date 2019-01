Merkel: Irans Politik ist bedrohlich für Israel

Berlin In einem Interview anlässlich des Holocaust-Gedenktags hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut Verständnis für israelische Sorgen vor dem Iran geäußert. Es sei "wichtig und richtig", dass Israel seine Sicherheitsinteressen vertrete, sagte Merkel in dem Interview des israelischen Rundfunks. "Und Iran hat eine Politik, die ist bedrohlich für Israel, das ist richtig." Die israelische Luftwaffe hat in den vergangenen Jahren immer wieder Ziele in Syrien angegriffen, um eine dauerhafte militärische Etablierung seines Erzfeinds Iran dort zu verhindern.

