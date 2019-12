Bus-Unfall verhindert – Schule ist stolz auf ihren Lehrer

Braunschweig. An der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode sind nach dem Vorfall auf der Autobahn in Bayern alle erleichtert.

Die Fahrt der Schüler hätte tragisch enden können, doch alles ging aus – richtig gut, fast filmreif, könnte man sagen. „Wir sind alle total froh, dass nichts passiert ist und es den Schülern und Lehrern gut geht“, sagte gestern Christian Düwel, Leiter der Sally-Perel-Gesamtschule (ehemals IGS Volkmarode).

Busfahrer verlor das Bewusstsein

33 Schüler des 12. und 13. Jahrgangs und vier Lehrer waren am Montag per Reisebus auf dem Weg zum Skikurs in Ruhpolding. Auf der Autobahn 9 nahe Nürnberg hatte der Busfahrer aus gesundheitlichen Gründen plötzlich das Bewusstsein verloren. Der Bus fuhr ungebremst weiter, schlingerte dabei laut der Polizei an die mittlere Schutzplanke.

Lehrer Fred Lorenz (50), der auf dem Beifahrersitz saß, griff kurzerhand ins Lenkrad und verhinderte damit einen Unfall. Zum Glück kam der Busfahrer auch schnell wieder zu Bewusstsein. Er konnte den Bus schließlich zum Stehen bringen. Die Polizei kümmerte sich dann um alles Weitere, der Busfahrer wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Skikurs läuft planmäßig

Wie Schulleiter Düwel mitteilte, haben die Schüler und Lehrer ihre Reise mit einem Ersatzbus fortgesetzt. Der Skikurs laufe planmäßig. Am Wochenende werden sie nach Braunschweig zurückkehren. Für die Jugendlichen und für Fred Lorenz, den Held des Tages, wird dieser Ausflug wohl unvergesslich bleiben – auch wenn Lorenz am liebsten auf die große Aufmerksamkeit verzichten würde.