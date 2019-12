Digital-Zentrum soll im Sommer oder Herbst öffnen

Im Sommer oder Herbst wollen die Stadt Wolfsburg, Volkswagen und der VfL das neue Digital-Zentrum in der ehemaligen Markthalle eröffnen. Das kündigte Digital-Dezernent Dennis Weilmann am Dienstag in der Sitzung des Strategieausschusses an.

Der Ausschuss stimmte ohne Wenn und Aber der Bereitstellung von rund einer halben Million Euro für die Einrichtung und technische Ausstattung des Zentrums zu. Rund 475.000 Euro will die Stadtverwaltung für ein Virtual und Augmented Reality Studio, ein Film- und Audiostudio, das Jugendzentrum Haltestelle und verschiedene Arbeitsplätze ausgeben. Hinzu kommen jährliche Zahlungen in Höhe von 90.000 Euro an die Volkswagen AG, die den Mietvertrag mit der Neuland für gemeinschaftlich genutzte Flächen wie ein Makerspace und eine Veranstaltungsfläche unterschreiben und die dort notwendigen Investitionen tätigen will. Weilmann äußerte die Hoffnung, dass sich die Kosten noch reduzieren lassen.

Die Kommunalpolitiker hatten keine Bedenken. Joachim Sievers (CDU) stellte fest, dass es sich aus seiner Sicht nur um die Folgen bereits getroffener Ratsbeschlüsse handele. „Wenn wir so einen Raum mit Leben erfüllen wollen, muss natürlich auch die Infrastruktur da sein“, sagte er. Falko Mohrs (SPD) strich als positiv heraus, dass der Jugendtreff Haltestelle in der Markthalle bleiben kann. Jens Tönskötter (PUG) erkundigte sich, warum der Treff künftig nicht mehr an der Porschestraße, sondern auf der Nordseite der Halle liegen soll. Dennis Weilmann hatte die Antwort: Auf der Wiese zwischen der Halle und dem Jobcenter soll ein Feld für Digitalsport entstehen. Man hofft auf eine gute Vernetzung zwischen Jugendarbeit und VfL.

Fragen warf bei Falko Mohrs die Planung eines Makerspaces auf, in dem Schulklassen, aber auch Gründer technisches Gerät zum Bau von Prototypen vorfinden sollen. Der Ratsherr hatte festgestellt, dass im Konzept für die neue Jugendbibliothek ebenfalls ein Makerspace auftaucht, und wollte nun wissen, ob sich die Beteiligten abstimmen. Ergänzende Angebote fände er in Ordnung, Doppelungen weniger. „Eine Doppelung wäre schade“, fand auch Katrin Weidmann (Grüne). Dennis Weilmann verwies darauf, dass Wolfsburg laut Digitaler Gesellschaft ein Makerspace brauche – vielleicht sogar an mehreren Stellen. „Eine Doppelung wird unschädlich sein“, sagte er. Oberbürgermeister Klaus Mohrs bezeichnete eine solche hingegen als vergeudetes Geld, das die Stadt gerade nicht habe.

Bastian Zimmermann (Linke) wollte sichergehen, dass die Verträge mit Volkswagen so ausgelegt sind, dass die Gemeinschaftsflächen von VW, Stadt und VfL öffentlich zugänglich sind. Weilmann versicherte auf seine Frage, dass es Volkswagen genauso wichtig sei wie der Stadt, das Digital-Zentrum zu einem Treffpunkt zu machen. Der Konzern, erklärte er, werde in der Markthalle keine Forschung und Entwicklung betreiben.