Macron: Deutschland und Frankreich haben Verantwortung

Aachen Deutschland und Frankreich haben nach Einschätzung von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron eine besondere Verantwortung für Europa. "Deutschland und Frankreich müssen in dieser Welt und in diesem Europa ihre Verantwortlichkeiten wahrnehmen und den Weg weisen", sagte der 41-Jährige in Aachen anlässlich der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Rund vier Monate vor der Europawahl warnte er außerdem vor Gefahren, dazu gehörten der britische EU-Austritt und der Nationalismus.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder