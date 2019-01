Robert Habeck warnt vor Übermaß an Eitelkeit in der Politik

Robert Habeck will die Internationale Grüne Woche – die weltgrößte Agrarmesse, die jetzt in Berlin ihre Pforten geöffnet hat – dazu nutzen, um für eine neue Landwirtschaftspolitik zu werben. Sein eigenes Ernährungs- und Einkaufsverhalten ist mindestens so ungewöhnlich wie sein Umgang mit sozialen...