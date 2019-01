Italienischer Politiker Calderoli wegen Rassismus verurteilt

Rom Für seinen rassistische Vergleich einer schwarzen Ministerin mit einem Affen vor fünf Jahren ist der rechte italienische Politiker Roberto Calderoli verurteilt worden. Das Gericht in Bergamo hielt eine eineinhalbjährige Gefängnisstrafe für den Lega-Nord-Politiker für gerechtfertigt. Calderoli hatte im Juli 2013 über Italiens damalige Integrationsministerin Cécile Kyenge gesagt, sie erinnere ihn an einen Orang-Utan. Der 62-Jährige ist einer der Vizepräsidenten des Senats und hatte in den konservativen Regierungen unter Silvio Berlusconi verschiedene Ministerämter inne.

