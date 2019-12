Polizei fasst Serien-Brandstifter in Salzgitter

Acht PKW soll ein 63-Jähriger in Lebenstedt in Brand gesetzt haben. Die Auslöser: Trennungsschmerz gepaart mit Alkoholkonsum.

Immer wieder brannten in den vergangenen Monaten in Lebenstedt Autos. Meist nachts. Das erste Fahrzeug ging am 25. Oktober in Flammen auf, das nächste im November. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag beschleunigt sich der Takt rasant: 26. Dezember, 31. Dezember, 2. Januar, 3. Januar und 7. Januar. Insgesamt acht PKWs wurden weitgehend zerstört. Der Sachschaden geht in den fünfstelligen Bereich.

Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Serienbrandstifter überführt: Es handelt sich um einen 63-jährigen Mann. „Er hat sieben der acht Taten gestanden“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar Arno Festerling, Leiter des Fachkommissariates der Polizeiinspektion, in dem neben Fällen von Mord und Totschlag auch Brandermittlungen geführt wurden.

Schon am dritten Januar hatte die Polizei den Mann zum ersten Mal verhaftet – musste ihn jedoch wieder gehen lassen. Er bestritt, etwas mit den Feuern zu tun zu haben. „Ein dringender Tatverdacht war nicht zu begründen“, schildert der erfahrene Ermittler. Und damit auch keine Haft.

Nach dem nächsten Brand wenige Tage später befragten die Beamten ihn erneut. Diesmal gab er den Widerstand auf und gestand alle bis auf die letzte Tat. Warum? „Ich glaube, er ist in sich gegangen.“

Der Mann bereue sein Handeln, sagt Festerling. Warum er sich dazu hinreißen ließ, Autos ihm völlig unbekannter Menschen im Umkreis seines Wohnortes in Flammen zu setzen? Es scheint um „persönliche Probleme“ zu gehen, um eine Trennung – kombiniert mit starkem Alkoholkonsum. So heftig, dass der Mann angibt, sich nicht an alles im Detail erinnern zu können. Ab dem 26. Dezember habe er dann durchgehend getrunken – und die Brände häuften sich.

Die Polizei war kurz davor, eine Ermittlungsgruppe einzurichten. Dann gingen jedoch Zeugenhinweise ein, die auf den Verdächtigen hindeuteten. Letztlich fügten sich verschiedene Beobachtungen zusammen: Eine Frau sah den 63-Jährigen von hinten. Ihre Beschreibung passte zu den Schilderungen anderer Zeugen. Und letztlich folgte das Geständnis.

Der mutmaßliche Brandstifter befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Mögliche Haftgründe müssten geprüft werden, eine unmittelbare Wiederholungsgefahr sieht der Fachkommissariatsleiter Festerling nicht, seit sich der Mann offenbart hat. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch die Tat vom 7. Januar an der Neißestraße ihm zugeordnet werden kann. „Die Art und Weise ist den anderen sehr ähnlich“, erklärt der Leiter des Fachkommissariats 1.

Bisher sei der 63-Jährige nicht durch ähnliche Delikte aufgefallen. Menschen befanden sich glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die zumeist älteren Fahrzeuge waren weit genug von Gebäuden entfernt geparkt. Er soll sie willkürlich ausgesucht haben.

Brandstiftung ist in Paragraf 306 des Strafgesetzbuches geregelt. Im Falle einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren. In minder schweren Fällen reduziert sich der Strafrahmen auf sechs Monaten bis zu fünf Jahre.