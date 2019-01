Prozess um Anschlag auf Jüdisches Museum in Brüssel beginnt

Brüssel Fast fünf Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel beginnt heute der Prozess gegen den Hauptverdächtigen und einen Mitangeklagten. Ihre Tat mit vier Toten war der erste Anschlag in Europa mit einem Bezug zur Terrororganisation IS. Während der ersten beiden Prozesstage soll zunächst die Anklageschrift verlesen werden. Der heute 33 Jahre alte Mehdi Nemmouche soll im Mai 2014 im Jüdischen Museum ein israelisches Touristenpaar, eine Französin und einen Belgier erschossen haben.