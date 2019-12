Wobcom-Störung legte 15.000 Anschlüsse lahm

Stadtwerke-Pressesprecherin Petra Buerke sprach am Mittwoch von einer Teilstörung. Sie äußerte sich nun auch zur Ursache des Problems: „Aufgrund des Ausfalls einer technischen Komponente waren die Netzwerkverbindungen gestört.“ Die Komponente befinde sich im Wolfsburger Nordkopf Tower, und ihr Versagen allein hätte eigentlich spurlos an den Kunden vorbeigehen müssen. „Die Störung konnte nur entstehen, da auch das eingerichtete Ersatzsystem gestern nicht eingesprungen ist“, so Buerke. Die Wobcom entschuldige sich bei allen betroffenen Kunden für die Unannehmlichkeiten.

Genauer erklären konnte Buerke den doppelten Ausfall auch am Mittwoch nicht. Sie versicherte aber auf Nachfrage, es habe sich nicht um einen Eingriff von außen gehandelt. „Das war ein internes Problem.“

Im November 2017 war es direkt nach dem Umzug der Wobcom-Technik in den Nordkopf-Tower zu einem Großausfall von Telefon und Internet gekommen. Die Wobcom erklärte die Störung damals damit, dass es beim Auf- und Abbau zu einem Fehler gekommen sei. Im August 2018 kam es erneut zu einem Netzausfall. Verantwortlich war in diesem Fall nach Angaben Buerkes eine angemietete Telekommunikationsleitung.

Am Dienstag nun fiel, wie berichtet, gegen 14.30 Uhr in zahlreichen Wolfsburger Haushalten das Internet aus. Kunden, deren Telefon ebenfalls am Router hängt, konnten weder surfen noch telefonieren. Auf Facebook berichteten Wolfsburger aus der Innenstadt, Detmerode, Fallersleben, Vorsfelde, Nordsteimke, Wendschott, Velstove, Reislingen, Kästorf, Almke, Hattorf, Heiligendorf und der Teichbreite von Problemen. Auch im Kerksiek, in Velpke und Klein Sisbeck waren die Leitungen nach User-Angaben tot. Etwa zweieinhalb Stunden brauchte die Wobcom für die Problembehebung.