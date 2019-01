AfD-Mann Frank Magnitz angegriffen - Polizei sieht keinen Gegenstand in Videos

Nach der Attacke auf den AfD-Politiker Frank Magnitz am Montagabend ermittelt die Polizei in Bremen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Eine Sonderkommission wurde gebildet, auch das BKA ist beteiligt. Die Ermittler widersprechen in Teilen der Darstellung von Magnitz. „Wir konnten auf dem Videomaterial keinen Einsatz eines Schlaggegenstandes feststellen“, sagte eine Polizeisprecherin. Auch dass Magnitz auf dem Boden...