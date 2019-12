Wahl zum Ehrenbürger sorgt bei Wolters für Erstaunen

„Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet.“ Sagt Rolf Wolters, den der Rat der Stadt Wolfsburg während seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 19. Dezember zum Ehrenbürger gewählt hat. „Und das auch noch einstimmig, wo ich doch oft meinen Mund nicht halten kann“, fügt der PUG-Politiker hinzu. Rolf Wolters war und ist ein Streiter, der eine Angelegenheit, sofern er sie für richtig hält, bis zum Schluss durchficht, auch gegen große Widerstände. Ein unbequemer Mahner, der nicht klein beigibt. „Ich kann auch verlieren“, äußert der 78-Jährige, der 25 Jahre Mitglied im Rat der Stadt sowie in Ausschüssen und Aufsichtsräten war. „Aber wenn mir etwas zu dumm erscheint, werde ich auch mal rabiat“, kennzeichnet Rolf Wolters verbale, politische Auseinandersetzungen. „Damit mussten sie immer leben, man konnte mich nicht umstülpen“, erzählt der Träger des Bundesverdienstkreuzes, das ihm 2003 verliehen wurde.

Dass ihm mit der Ehrenbürgerwürde nun auch die höchste Auszeichnung zuteil wird, die „sein Wolfsburg“ vergeben kann, macht ihn stolz. Obwohl 1940 in Bremen geboren und (erst) als schulischer Sechstklässler in die VW-Stadt gekommen, bezeichnet sich Wolters scherzhaft als „einen strammen Wolfsburger.“ Verheiratet ist er mit seiner Frau Ilse seit 57 Jahren, „die habe ich mir in Fallersleben geangelt“, lacht der einst jüngste, selbständige Bäckermeister Deutschlands - das war er im Jahr 1962. Das Paar, dessen Sohn Stefan 1970 geboren wurde, startete in das „Backwaren-Leben“ zunächst in Danndorf, bevor es in die Köhlerbergstraße nach Wolfsburg ging. Berufliches und ehrenamtliches, politisches Engagement fasst Rolf Wolters mit Blick auf seine Frau so zusammen: „Ob im Handwerk oder in der Politik, wenn deine Frau nicht mitspielt, geht gar nichts.“ Nun, der neue Ehrenbürger und Ilse Wolters waren und sind ein eingespieltes Team. Die Liste des „handwerklichen Ehrenamts“ von Wolters ist lang. Er war Meisterbeisitzer im Ausschuss für Lehrlingsausbildung, Obermeister der Bäckerinnung, Kreishandwerksmeister und ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Braunschweig, um nur einige Tätigkeiten zu nennen.

Was sonst noch zu erwähnen wäre, ist die Passion fürs Schützenwesen. Rolf Wolters, der zunächst in Vorsfelde dem Schießsport frönte, übernahm nach seinem Wechsel zur Schützengesellschaft Wolfsburg zunächst das Amt des Schießsportleiters. „Wie das so ist. Machst du etwas gut, bekommst du das nächste Amt“, kommentiert der 78-Jährige seinen Weg an die Spitze der SG Wolfsburg und seinen Aufstieg zum Oberst. Womit verbunden war, dass Rolf Wolters die Ära Wolfsburgs als dem - immer noch - größten Schützenfest zwischen Harz und Heide begründete. Es zieht jährlich mehr als 450 000 Besucher in den Allerpark. Wobei der Oberst zu Anfang, wie er zugibt, gar nicht mit dem Festplatz einverstanden war. Das Schützen- und Volksfest wurde nämlich per Ratsbeschluss 1980 aus der City in den Allerpark verlegt und Rolf Wolters blickt darauf mit den Worten zurück: „Ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz.“

Keinen Widerstand hat der Sportsmann Wolters dem Vorschlag entgegengesetzt, sich in den Vorstand des VfL Wolfsburg wählen zu lassen. „Fünf Jahre habe ich dort mitgearbeitet“, erzählt der künftige Ehrenbürger, der sich freut, „dass in meiner Person ein Handwerker mit dieser Auszeichnung bedacht wird.“ Der Großvater zweier Enkeltöchter, Nadine (23) und Nicole (21), sagt über sich und sein gesellschaftliches Engagement: „Wenn ich jemandem helfen kann, habe ich es immer gemacht und mache es bis heute. Wenn ich aber von vornherein weiß, dass ich nicht helfen kann, dann sage ich es auch.“