„Shutdown“ in USA zieht sich offenbar noch ins neue Jahr hin

Die Regierungsgeschäfte in Washington bleiben wohl noch bis ins nächste Jahr gelähmt: Nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn vertagte sich der Kongress am Donnerstag (Ortszeit) auf kommende Woche, wie US-Medien berichteten. Nur wenige Abgeordnete seien nach den Weihnachtsferien in Washington...