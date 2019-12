Silvesterlauf im Lappwald erlebt seine 31. Auflage

In diesem Jahr wird die 31. Auflage der Freizeitsport-Veranstaltung gefeiert. Die Teilnehmer starten am Montag um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Drillingskiefer im Helmstedter Lappwald, nur 400 Meter entfernt von der Autobahnauffahrt Helmstedt-Zentrum in Richtung Brunnental.

Wie bei jedem Lauftreff-Termin werden mehrere Gruppen gebildet, je nach Leistungsvermögen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, sich einer der drei Walking-Gruppen anzuschließen. „Es handelt sich nicht um einen Wettkampf, der Ehrgeiz sollte also zu Hause bleiben“, meint Lauftreff-Leiterin Roswitha Köhler. . Am Ende des Silvesterlaufs versammeln sich alle Gruppen wieder an der Drillingskiefer zum gemeinsamen Jahresausklang. „Spenden von Kuchen oder warmen Getränken wie Kaffee, Kakao, Tee oder Glühwein sind erwünscht“, erläutert Roswitha Köhler.

Für den geselligen Teil sollte jeder trockene Bekleidung zum Wechseln mitbringen oder eine warme Jacke zum Überstreifen. Trinkbecher sollten ebenfalls mitgebracht werden. „Die Teilnahme ist kostenlos und offen für jedermann“, lädt Köhler zum Mitmachen ein.