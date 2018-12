Angst vor Machtvakuum: Türkei verlegt Truppen in Richtung Syrien Am Sonntag hatte Erdogan mit US-Präsident Donald Trump telefoniert, um das weitere Vorgehen nach dem US-Truppenabzug abzustimmen. Dabei verabredeten die Präsidenten nach Angaben beider Seiten eine enge Koordination, um ein Machtvakuum nach dem US-...