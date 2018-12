Kirchliche Hilfswerke starten diesjährige Spendenaktionen

Stuttgart Die beiden kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Adveniat beginnen heute ihre traditionellen Sammelaktionen. Bei der evangelischen Einrichtung Brot für die Welt gibt ein Festgottesdienst in Stuttgart den Startschuss. Das Motto lautet in diesem Jahr "Hunger nach Gerechtigkeit". Die Organisation kämpft gegen Hunger und Mangelernährung. Mit einem Gottesdienst in Wiesbaden startet Adveniat in seine diesjährige Weihnachtsaktion unter dem Motto "Chancen geben - Jugend will Verantwortung". Das katholische Hilfswerk unterstützt dabei junge Menschen in Lateinamerika.

