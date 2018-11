Herrmann: Brauchen mehr Polizei bei Bund und Ländern

München Kurz vor der Herbst-Innenministerkonferenz in Magdeburg hat Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann seine Kollegen aufgefordert, zusätzliche Polizeistellen zu schaffen. "Wir müssen die Sicherheit in Deutschland noch weiter verstärken. Der Schlüssel dazu ist mehr Polizei", sagte Herrmann der dpa in München. "Nur eine starke Polizei mit hoher Präsenz und konsequentem Ermittlungsdruck kann für die bestmögliche Sicherheit sorgen." Die Herausforderungen stiegen weiter, etwa durch die Gefahren des internationalen Terrorismus oder durch Cyberkriminalität, betonte Herrmann.

