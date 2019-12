„Rohbau“ für die Skulptur Salzkristall steht

Bei einem Haus würde vom Rohbau gesprochen werden. Und irgendwie passt das Wort aktuell auch ganz gut zum Baufortschritt bei der Salzkristall-Skulptur, die ab dem kommenden Jahr den Gittertorkreisel im Süden Salzgitters schmücken soll.

Christian Sima, Ausbilder bei der Salzgitter Maschinenbau AG (SMAG), hat mit mehreren seiner Auszubildenden in einer der SMAG-Hallen die Trägerkonstruktion für das Kunstwerk auf Paletten gestellt. So lässt sich der tatsächliche Aufbau im Kreisverkehr gut simulieren. Dort wird dann statt der Paletten ein Betonring in gleicher Höhe verbaut sein. Einen Arbeitstag hat es gebraucht, bis die Grundkonstruktion stand und alle Elemente provisorisch miteinander verbunden waren.

SMAG-Ausbilder Christian Sima gibt „seinen Jungs“, die liegend unter der Grundkonstruktion arbeiten, einige Tipps. Foto: Jürgen Stricker

Der Architekt und Wahl-Salzgitteraner Jens Walk, der das Projekt ehrenamtlich begleitet, hat an einem weiteren Arbeitstag beim Justieren der ersten Kuben – diese aus Acryl gefertigten Elemente symbolisieren die Salzkristalle – mit angepackt. Es war eine fummelige und herausfordernde Arbeit, bis Sima und Walk schließlich den Bogen heraus hatten.

Aus dem ursprünglich einmal angedachten kompletten Aufbau in der Halle und dem anschließenden Transport zum Gittertorkreisel wird derweil nichts. Das Risiko, dass das Kunstwerk dabei Schaden nehmen könnte, wäre zu hoch.

Jetzt stehen noch kleinere Nacharbeiten an der Grundkonstruktion an, dann geht es für die Metallelemente in eine Verzinkerei in der Region. Ende des Jahres sollen die Elemente wieder zurück in Salzgitter sein. Bis dahin gilt es noch einige Details zu klären. Walk will sich unter anderem noch, gemeinsam mit der Salzgitteraner Firma Asrodent, zur Frage der richtigen Leuchtmittel beraten.

Am Bestimmungsort aufgebaut und eingeweiht werden soll das Kunstwerk bei möglichst sonnigem Wetter im Frühjahr 2019.

Jens Walk nimmt einen der Kuben behutsam in Empfang. Foto: Jürgen Stricker