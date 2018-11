Klimaschützer blockieren Brücken in London

London Bei Protesten gegen den Klimawandel in London sind Dutzende Menschen festgenommen worden. Wie Scotland Yard mitteilte, blockierten die Demonstranten bis in den Abend hinein mehrere Themsebrücken in der Innenstadt und sorgten damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Betroffen waren auch Rettungsdienste. Insgesamt seien fünf Brücken zeitweise blockiert worden, berichtete die BBC. Einige der Demonstranten hatten sich aneinander gekettet. Der Polizei zufolge wurden 45 Menschen festgenommen.