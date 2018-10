Koalition einigt sich auf schnelleren Ökostrom-Ausbau

Im Sinne des Klimaschutzes haben sich SPD und CDU auf einen schnelleren Ausbau des Ökostromnetzes in Deutschland geeinigt. Dies vermeldete am Mittwoch die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich dabei auf Koalitionskreise. Schwerpunkt des Energiepaktes seien Sonderausschreibungen für Windräder an...