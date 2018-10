Hessen-Wahl im Ticker: Die Hessen wählen neuen Landtag

Wiesbaden/Berlin Am Sonntag wählen die Hessen einen neuen Landtag. Die Abstimmung wird spannend - auch für Berlin. Wir begleiten die Wahl im Ticker.

In Hessen wird am Sonntag der nächste Landtag gewählt – und die Wahl könnte spannend werden. Denn nach den herben Verlusten bei der Bayern-Wahl sind auch in diesem Bundesland Union und SPD angezählt und müssen um jede Stimme kämpfen.

Die Landtagswahl in Hessen könnte daher ein neues politisches Beben durch die große Koalition jagen und sowohl für Angela Merkel als auch Andrea Nahles zur Schicksalswahl werden.

Wir begleiten die Hessen-Wahl in unserem News-Ticker.

Hessen-Wahl im Überblick:

4,38 Millionen Männer und Frauen sind in Hessen wahlberechtigt

Bisher regiert Volker Bouffier (CDU) mit den Grünen, er kämpft um seine Wiederwahl

Für die SPD tritt Thorsten Schäfer-Gümbel an

Die AfD wird wohl erstmals den Sprung in den Wiesbadener Landtag schaffen

Das sind die wichtigsten Fragen zur Hessen-Wahl.

Samstag, 27. Oktober 2018

12.02 Uhr: Wahl könnte Auswirkungen auf den Bund haben

Der Countdown zur Landtagswahl hat begonnen. Laut letzter Umfragen ist ungewiss, ob die amtierende schwarz-grüne Koalition im Amt bleiben kann. Grund dafür ist vor allem die CDU. Wie auch vor zwei Wochen in Bayern muss die Partei von Ministerpräsident Volker Bouffier mit Einbußen von etwa zehn Prozentpunkten rechnen. Ein Dreierbündnis scheint realistischer., Meinungsforscher glauben an eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Werden die Einbußen in Hessen sehr schmerzlich, dann könnte das bei der CDU aber auch bei der SPD Folgen für die Bundesebene haben. Egal ob es um Personaldebatten um die Vorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Andrea Nahles (SPD) geht – oder um die Frage, ob die große Koalition am Ende ist. Rufe nach einem Ende der Koalition werden jedenfalls schon im Vorfeld laut, auch ein mögliches Ende der Kanzlerschaft von Merkel wird diskutiert.

9.17 Uhr: Das sagen aktuelle Umfragen zur Regierungsbildung

Vieles spricht dafür, dass es am Sonntag kein Ergebnis mit klarem Abstand geben wird. Die Regierungsbildung wird daher schwer.

Glaubt man den aktuellen Umfragen , dann werden CDU und SPD deutliche Verluste verzeichnen, für die Grünen dagegen Zugewinne. Nach diesen Zahlen könnten CDU, die Grünen und FDP mit einer sicheren Mehrheit im Landtag ein Jamaika-Bündnis eingehen.

Die amtierende Regierung aus CDU und Grünen stünde ebenso auf der Kippe wie eine Koalition aus CDU und SPD; eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP oder Rot-Rot-Grün.

Warum die Landtagwahl in Hessen für ganz Deutschland wichtig ist, sehen Sie hier im Video:

6. 45 Uhr: Hessen stimmen auch über Reform der Landesverfassung ab

Die Hessen wählen nicht nur einen neuen Landtag. Sie stimmen zugleich auch über eine Verfassungsreform ab – und könnten endgültig die Todesstrafe abschaffen. Ja, richtig gelesen. Die hessische Landesverfassung ist die einzige in Deutschland, in der noch die Todesstrafe steht, obwohl diese durch das Grundgesetz sowieso schon längst abgeschafft ist. (jha/sdo/dpa)