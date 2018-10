Riad Saudi-Arabien hat eingeräumt, dass der saudische Journalist und Regimekritiker Jamal Khashoggi tot ist. Zwischen Khashoggi und mehreren Personen im Istanbuler Konsulat sei es zum tödlichen Streit gekommen. Das berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa. In diesem Zusammenhang seien bereits 18 Verdächtige festgenommen worden. Khashoggi wollte am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul Papiere abholen und wurde seitdem vermisst.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder