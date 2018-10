Mutmaßliches IS-Mitglied: 46-Jährige am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

Wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) ist am Mittwoch am Flughafen Köln/Bonn eine 46-jährige Frau festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der Zugriff erfolgte am Mittwoch aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des...