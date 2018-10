Unteilbar: 40.000 Menschen zu Anti-Rassismus-Demo in Berlin erwartet

Benno Führmann ist dabei, Herbert Grönemeyer und Joy Denalane auch: Die Stars nehmen an diesem Samstag an einer Großdemonstration gegen Rassismus in Berlin teil. Das Motto: „Solidarität statt Ausgrenzung – Für eine offene und freie Gesellschaft“.Ein breitgefächertes Bündnis hat zu der Veranstaltung...