Auch Berlin muss Diesel-Fahrverbote einführen

In Deutschland wird es in der nächsten Großstadt ein Fahrverbot für Diesel-Autos geben – und zwar in der Hauptstadt. Das Verwaltungsgericht Berlin hat Fahrverbote für Diesel-Pkw mit unzulässigem Stickoxid-Ausstoß für bestimmte Strecken in der Hauptstadt angeordnet. Zudem müsse das Land Berlin die...