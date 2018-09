Erdogan-Besuch - Streitpunkt Pressefreiheit in der Türkei Der türkische Präsident Erdogan hat von Deutschland die Auslieferung von Anhängern der Gülen-Bewegung gefordert. Den im Exil in Berlin lebenden Journalisten Can Dündar nannte er einen Spion, der eigentlich in der Türkei in Haft sitzen müsse.