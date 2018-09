Verkehrsminister Andreas Scheuer weiter gegen Diesel-Nachrüstungen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat kurz vor einem Spitzentreffen der Bundesregierung zur Dieselkrise erneut seine Bedenken gegen technische Diesel-Nachrüstungen bekräftigt. Es gebe „wirklich attraktive“ Tauschoptionen der Hersteller, sagte der Politiker am Freitag in Berlin am Rande...