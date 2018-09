Hohe Erwartungen an Korea-Gipfel

Pjöngjang Der dritte innerkoreanische Gipfel hat große Hoffungen auf Fortschritte im Atomstreit mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geweckt. Bei dem ersten Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in Pjöngjang seit elf Jahren versuchte Moon Jae In am Dienstag, die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea wieder in Gang zu bringen. Kim organisierte einen großen Empfang für den seltenen Gast aus dem Süden. Auf dem Weg vom Flughafen waren Zehntausende Menschen mobilisiert worden, um die Straßen für den Konvoi mit Moon und Kim zu säumen.

