New York Die USA haben für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea einberufen. Einige Mitgliedsstaaten würden die Umsetzung der UN-Sanktionen gegen den isolierten Staat "unterlaufen und behindern", hieß es in einer Mitteilung. In der Sitzung soll die Durchsetzung der Sanktionen diskutiert werden. Die US-Regierung hatte Russland vorgeworfen, Druck ausgeübt zu haben, damit ein unabhängiger UN-Bericht über die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea geändert werde.

