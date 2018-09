EU-Kommission will die Zeitumstellung schon 2019 beenden

EU-Bürger sollen nach dem Willen der EU-Kommission schon im kommenden Jahr das letzte Mal die Zeit umstellen müssen. „Die Zeitumstellung gehört abgeschafft“, sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Straßburg. Seine Behörde legte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, nach dem...