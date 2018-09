Nach Rauswurf: Stillzimmer in Thüringens Landtag

Erfurt Thüringens Landtag bekommt ein Stillzimmer. Damit reagiert das Parlament auf die anhaltende Kritik am Rauswurf einer Abgeordneten mit Baby aus einer Sitzung im August. Die Landtagsfraktion der Grünen hat zu dem Fall dem Verfassungsgericht in Weimar einen Eilantrag vorgelegt. Damit will sie erreichen, dass die Abgeordnete mit ihrem sechs Wochen alten Kind ihr Mandat wahrnehmen und zu den Landtagssitzungen und Abstimmungen kommen kann.