„Islamfreie Schulen“ – Bayerische AfD empört mit Wahlplakat

Im bayerischen Landtagswahlkampf sorgt die Alternative für Deutschland (AfD) mit einem Plakat für Empörung. „Islamfreie Schulen“ steht darauf in großen Lettern, darüber „Deutsche Leitkultur“. Kritiker in den sozialien Netzwerken erinnert die Wortwahl an das „judenfrei“ der Nationalsozialisten. Eine...