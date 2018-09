Kretschmer gibt Regierungserklärung zu Chemnitz

„Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Progrome“ – so widerspricht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Journalisten, die über Hetzjagden in Chemnitz berichtet hatten. Seine Regierungserklärung von diesem Mittwoch im Landtags in Dresden stand unter der Überschrift...