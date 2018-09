Sammlungsbewegung "Aufstehen" will linke Bundesregierung

Berlin Die neue linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" will eine neue linke Regierung in Deutschland erreichen. "Das ist unser Anliegen", sagte Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht als Initiatorin zum Start in Berlin. Seit Anfang August hätten sich 101 741 Unterstützer online angemeldet. Die Parteichefs von Linken, SPD und Grünen reagierten ablehnend. Grünen-Chef Robert Habeck warf "Aufstehen" Mangel an Inhalten vor. Der Gründungstext weise keinen Weg nach vorn. Der Rechtsstaat stehe schon unter Druck - Aufgabe sei nicht, Alternativen zur parlamentarischen Demokratie zu entwickeln.

