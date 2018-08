Obama zollt McCain seinen Respekt

Washington Der frühere US-Präsident Barack Obama hat dem verstorbenen US-Republikaner John McCain seinen Respekt gezollt. "Wenige von uns wurden so herausgefordert, wie John es einst wurde, oder mussten den Mut zeigen, den er gezeigt hat", hieß es in einer Erklärung Obamas. "Aber wir alle können den Mut haben, das Wohl der Allgemeinheit über unser eigenes zu stellen." McCain habe in seinen besten Zeiten gezeigt, wie das gehe. Obama und McCain traten im Präsidentschaftswahlkampf 2008 gegeneinander an. Der Demokrat gewann die Wahl.

