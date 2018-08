SPD wirft Union erneut Blockade in der Rentenpolitik vor

Berlin Im Streit über die Rentenpolitik hat der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, der Union abermals die Blockade geplanter Vorhaben vorgeworfen. Dies sei unverantwortlich, sagte Schneider der "Bild am Sonntag". Die SPD-Fraktion werde hier keine weiteren Zugeständnisse mehr machen. Ursprünglich wollte sich das Kabinett bereits vergangenen Mittwoch mit dem Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil befassen. Am Abend hatten sich Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und Vizekanzler Olaf Scholz bei einem Spitzentreffen um eine Verständigung in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik bemüht.