U-Haft gegen terrorverdächtigen Islamisten aus Berlin

Berlin Der in Berlin wegen Terrorverdachts festgenommene Islamist ist in Untersuchungshaft gekommen. Das ordnete der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe an. Der 31 Jahre alte russische Staatsbürger soll einen Anschlag geplant und dafür Sprengstoff gelagert haben. Nach Angaben der Ermittler soll er dieselbe Moschee in Berlin besucht haben, in der auch Anis Amri verkehrte - der Attentäter vom Weihnachtsmarkt 2016 an der Berliner Gedächtniskirche. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des Mannes, nach dem Sprengstoff, fanden aber nichts.

