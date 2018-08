Barley zu Vorfall in Dresden: zuständige Stellen in Sachsen müssen schnell und genau aufklären Ein Mann hatte ein ZDF-Team bei einer Demonstration gegen Angela Merkel in Dresden aufgefordert, die Dreharbeiten einzustellen. Danach hielt die Polizei die Journalisten fest. Nun wurde bekannt, dass der Mann Mitarbeiter des LKA Sachsen ist.