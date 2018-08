Präsident Erdogan geht nicht durchs Brandenburger Tor

Am Dienstag hatte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Abfuhr geholt: Er wollte am Brandenburger Tor für die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 Werbung machen. Einen Tag später wird bekannt, dass auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan an diesem symbolträchtigen Ort...