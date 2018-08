Nach dem Hitzesommer kommt der Geldregen für bedrohte Bauern

Vertrocknetes Getreide, verkrüppelter Mais, leere Futtersilos: Die Dürre dieses Jahrhundertsommers hat für viele Landstriche in Deutschland verheerende Folgen. 10.000 Landwirte sind nach Schätzungen der Bundesregierung in ihrer Existenz bedroht – das ist jeder 25. Hof in Deutschland. Am Mittwoch...