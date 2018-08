Venezuela sucht mit neuer Währung den Weg aus der Krise

Der bürgerliche Westen von Caracas erwachte am Sonntag in einigen Teilen wie eine ausgestorbene Stadt. Die Währungsreform, die von Linkspräsident Nicolás Maduro angekündigt wurde, hat die Händler so verunsichert, dass viele lieber gar nicht aufmachen, bis klar ist, welche Auswirkungen der Schritt...